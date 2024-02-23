Muş'ta araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı

İş makinesi operatörü Bülent Turan, "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

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