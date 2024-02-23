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        Muş'ta araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:18
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        Muş'ta araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı
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        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı.

        Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

        İş makinesi operatörü Bülent Turan, "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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