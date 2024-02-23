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        Kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

        MUŞile Bitlis'in ilçelerini bağlayan kara yolunda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar yağışı etkili oldu. Bölgede 18 araçtaki 60 kişi, yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. 4 saat süren çalışmalar sonunda, 60 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:26
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        Kara yolunda mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
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        MUŞile Bitlis'in ilçelerini bağlayan kara yolunda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile kurtarıldı. Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar yağışı etkili oldu. Bölgede 18 araçtaki 60 kişi, yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. 4 saat süren çalışmalar sonunda, 60 kişi kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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