Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde, AK Parti seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde, AK Parti seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

        Sultan Alparslan Caddesi'ndeki açılışa katılan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Partinin 20 yıldır başarılı hizmetlere imza attığını söyledi

        Bulanık Belediye Başkan adayı Yakup Kaya ile Bulanık'ın hak ettiği yere ulaşacağını ifade eden Altın, şunları aktardı:

        "Bugün her yerde iktidar tarafından yapılan yatırımları görüyorsunuz. 20 yıldır yapılan hizmetler göz önündedir. Neden Bulanık ilçesinde de bu yatırımlar olmazsın. Yaptığımız projeler geleceğimiz olan çocuklarımız içindir. Geleceğimiz için oy verelim. İnsanlarımız refah seviyesi yüksek yerlere göç ediyor. Yapılan hizmetlerle Malazgirt'in çehresi değişti. İnşallah Bulanık ilçesi de hak ettiği yeri Yakup Kaya başkanımızla bulacaktır. Size söz veriyorum Bulanık ilçesi, Malazgirt ilçesi ile eş değer olacak. Beraber çalışacağız. Oyunuzu hizmete verin. Her zaman yanınızdayım. Seçim bürosunun hayırlara vesile olması diliyorum."

        Belediye Başkan adayı Kaya ise ilçeye hizmet etmek için aday olduğunu belirtti.

        Ayrım yapmadan herkesin hizmetinde olacaklarını dile getiren Kaya, "Oyumuzu hizmet için kullanacağız. Bunun için bu yola girdim. Bu yolda bana destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyeciliği iyi bilen değerli Başkanım Cengiz Altın'la beraber Bulanık ilçesinde çok güzel hizmetlerde bulunacağız. Belediyenin kapısı herkese açık olacaktır. Esnaf Kredi Kooperatifi'ni Türkiye'nin en başarılı kooperatiflerinden biri haline getirmişsek belediyemizi de o seviyeye getireceğiz. Projelerimizle sizden oy isteyeceğiz. Amacımız hizmettir. Bulanık halkı hizmetin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

        AK Parti İlçe Başkanı Saatçi de 31 Mart'ta Muş'un en büyük ilçesi Bulanık'tan büyük bir destek beklediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış programına belde belediye başkan adayları, il encümen adayları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi
        Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi
        Muşlu aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
        Muşlu aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Muş Valisi Çakır, "Vali Olmak" programında öğrencilerle bir araya geldi
        Muş Valisi Çakır, "Vali Olmak" programında öğrencilerle bir araya geldi
        Muş'ta "13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Muş'ta "13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Muş'ta 2 şüpheli paket polisi alarma geçirdi
        Muş'ta 2 şüpheli paket polisi alarma geçirdi