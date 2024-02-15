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        Muş'ta 2 şüpheli paket polisi alarma geçirdi

        MUŞ Valiliği hizmet binasının bulunduğu İstasyon Caddesi'nde 2 şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Fünye ve bomba imha robotu yardımıyla patlatılan paketlerden biri boş, diğerinden çöp çıktı. İstasyon Caddesi üzerindeki Muş Valiliği hizmet binası karşısında iki ayrı noktadaki şüpheli paketleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İstasyon Caddesi'nin bir bölümünü çift taraflı trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilk çantayı fünye, ikinci çantayı ise bomba imha robotuyla patlattı. Çantalardan birinin boş olduğu, diğerinin içinde ise çöp bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından toplanan çanta ve poşet incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile İstasyon Caddesi trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:29
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        Muş'ta 2 şüpheli paket polisi alarma geçirdi
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        MUŞ Valiliği hizmet binasının bulunduğu İstasyon Caddesi’nde 2 şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Fünye ve bomba imha robotu yardımıyla patlatılan paketlerden biri boş, diğerinden çöp çıktı. İstasyon Caddesi üzerindeki Muş Valiliği hizmet binası karşısında iki ayrı noktadaki şüpheli paketleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İstasyon Caddesi’nin bir bölümünü çift taraflı trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilk çantayı fünye, ikinci çantayı ise bomba imha robotuyla patlattı. Çantalardan birinin boş olduğu, diğerinin içinde ise çöp bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından toplanan çanta ve poşet incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile İstasyon Caddesi trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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