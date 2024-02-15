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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Sparta Prag maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Sparta Prag maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılıp 22 Şubat'ta Prag'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray Sparta Prag maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:08
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Alejandro Hernandez (İspanya)

        SAAT: 20.45

        YAYIN: Exxen

        19' Kerem Demirbay

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Vitik, Krejci, Rynes, Sorensen, Laçi, Kairinen, Birmancevic, Karabec, Kuchta

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi. Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. "Cimbom" topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

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        Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı. C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

        RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA PRAG'DA

        İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacak.Turu geçen takım son 16 turuna yükselecek.

        İKİ TAKIM DA LİGLERİNDE LİDER

        Son şampiyon apoletini taşıyan iki takım da mücadele ettiği ulusal liglerinde liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, 25. haftası geride kalan Süper Lig'de 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 6 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider ünvanını taşıyor.

        Sparta Prag ise Çekya Ligi'nde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Son 7 maçını kazanan başkent Prag temsilcisi, 53 puanla en yakın takipçisi Slavia Prag'ın 5 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

        EVİNDE TEK YENİLGİSİ BAYERN MÜNİH'TEN

        Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan "Cimbom" grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.

        SPARTA PRAG'DA TANIDIK İSİM

        Çekya temsilcisinde Türk futbolunun yakından tanıdığı David Pavelka top koşturuyor. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da 2016-2020 arasında forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, son 3,5 sezondur Sparta Prag'da mücadele ediyor.

        Lacivert-beyazlı formayla 108'i Süper Lig, 17'si Türkiye Kupası olmak üzere 125 resmi maça çıkan Pavelka, ligde 3, kupada ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'a karşı tamamı ligde 7 maça çıkan Çek futbolcu, 3 galibiyet, 4 yenilgi gördü.

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