Aracında ölü bulunmuştu, mahkeme kararını verdi
Sakarya'da kaybolduktan 10 gün sonra aracında vurulmuş halde bulunan 43 yaşındaki Erdal Sakız'ı husumetli oldu Ersin - Lale Koç çiftinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı, mahkeme çifte 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız’ı (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fındık tüccarı Ersin Koç (41) ve eşi Lale Koç (35), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Erdal Sakız (43) - Fotoğraf: DHA
Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde 9 Kasım 2022’de, fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız, evinden otomobiliyle ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Fotoğraf: DHA
KAYBOLDUKTAN 10 GÜN SONRA OTOMOBİLİNDE VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Ailesi durumdan endişelenerek ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sonucu Erdal Sakız, kaybolduktan 10 gün sonra Çam Dağı ormanında otomobilinin içerisinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Fotoğraf: DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç ve eşi Lale Koç tutuklandı. Koç çifti, ilk ifadelerinde olayı itiraf ederken, daha sonra suçlamaları reddetti.
Fotoğraf: DHA
MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Olayla ilgili Sakarya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde suçlamaları reddeden Ersin Koç ve Lale Koç’un 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.