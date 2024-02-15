Kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı MUŞile Bitlis'in ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 100 kişi, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı. Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolu Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yağış ve tipi nedeniyle bölgede, 32 araçta bulunan 100 kişi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 2 iş makinesi ile çalışma başlattı. 3 saat süren çalışma sonunda, mahsur kalan 100 kişi kurtarıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:45 facebook

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