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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı! Faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur, şartları neler? - İş-Yaşam Haberleri

        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Evlilik kredisine başvurular, depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için başladı. 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:35
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        Evlilik kredisi başvuruları başladı
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        Evlilik kredisine başvurular bugün itibariyle başladı.

        Hak kazananlara 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        Başvurular, E-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kategorisinde 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' üzerinden yapılıyor.

        BAŞVURU KRİTERLERİ

        Projeden yararlanabilmek için eşlerden birinin 06.02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ve başvurunun burada ikamet eden kişi tarafından yapılması gerekiyor. Krediye hak kazanılması için eş adaylarının aşağıdaki şartları taşıması gerekli:

        -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        -Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

        -Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        -Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

        -Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        -Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        -Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

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