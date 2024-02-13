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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aile ve Gençlik Fonu ilk nerelere verilecek? - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Gençlik Fonu ilk nerelerde verilecek?

        Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularıyla ilgili, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.02.2024 - 12:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:15
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        Aile ve Gençlik Fonu ilk nerelerde verilecek?
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        Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının ilk olarak alınacağı illeri açıkladı.

        "DEPREM BÖLGESİNDE ŞARTLARI ESNETTİK"

        İlk başvuruların deprem bölgesinden alınacağını ifade eden Göktaş “Aile Ve Gençlik Fonu'nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandık. Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk. İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş Ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." dedi.

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        FONA BAŞVURULARDA YAŞ VE GELİR KRİTERİ

        Aile ve Gençlik Fonu başvurularında, 'yaş ve gelir' kriteri olduğunu belirten Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." diye konuştu.

        RESMİ NİKAHA 2-6 AY KALANLAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

        Göktaş'ın verdiği bilgiye göre, resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalanlar fona başvurabilecek. Fondan yararlanmak isteyen gençler, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmayı taahhüt edecek.

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