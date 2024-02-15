Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan esnaf ziyareti

İş yeri sahipleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bayram'a teşekkür etti.

Esnafı zaman zaman ziyaret ederek taleplerini dinlediğini ifade eden Bayram, "Tarihi ilçemizdeki esnafı yalnız bırakmıyoruz. Bugünkü ziyaretlerimize Bulanık Caddesi'nde devam ettik. Ziyaretlerimiz devam edecek. Sıcakkanlı esnafımızın taleplerini de dinledik." diye konuştu.

Bulanık Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Bayram, vatandaşlara sohbet etti, talep ve sıkıntılarını dinledi.

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