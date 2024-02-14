Muş'ta kadınlar halı ve kilim atölyelerinde dokuma kültürünü yaşatıyor

Muş'ta, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, atölyelerde halı ve kilim dokuyarak hem gelir elde ediyor hem de dokuma kültürünü yaşatıyor.

Merkez bünyesinde açılan 8 halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, işledikleri motiflerle asırlık geleneği devam ettiriyor.

Merkez müdürü Tahsin Oral, gazetecilere, dokumacılığın kentin gelenek ve göreneklerini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Kurum olarak kurslarda görev alan öğretmenlere ve kursiyerlere önem verdiklerini belirten Oral, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda 100 kursiyer eğitim alıyor. Kursiyerlerimiz hem bizim kültürümüz olan halı ve kilim dokumayı öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bizim için önemli olan bu kültürün yok olmaması. Kursları açmaya devam ediyoruz ve gelen bütün talepleri göz önünde bulunduruyoruz. Kadınlarımızın ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimlerin fabrikalarda üretilen kilimlerden daha dayanıklı ve yıllarca yıpranmadan kullanılabilecek türden olduğunu çok iyi biliyoruz."

Kaybolmaya yüz tutmuş dokuma geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren usta öğretici Nur Revzette Taş, "12 öğrencimle çalışıyorum. Öğrencilerimizle kaybolmaya geleneksel motifli halılar dokuyoruz. Bu sanatın kaybolmasını istemiyoruz." diye konuştu.