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        Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

        Muşlu aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:32
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        Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim olun" çağrısı
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        Muşlu aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

        Her hafta çarşamba günü HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerine devam etti.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Baba Halit Altun, gazetecilere, 12 yıldır yolunu gözlediği oğlundan teslim olmasını istedi.

        Çocuklarının sahipsiz olmadığını belirten Altun, "HDP ve PKK çocuklarımızı okuldan aldı götürdü PKK'ya teslim etti. Van, Diyarbakır ve Muş'taki HDP il binaları önünde eylemimize devam ediyoruz. HDP ve PKK'ya sesleniyorum, çocuklarımızı getirin. Getirmediğiniz müddetçe elimiz yakanızda olacak." diye konuştu

        Anne Ayten Koçhan da oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

        Eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Yeter, bu Kürt davası değil. Gelin devletimize sığının. Dağların başında, taşların dibinde, mağaralarda, deliklerde devlet kurulmaz yavrum. Bir bayrak olur, iki bayrak olmaz. Çocuğum gelse de ben yine bu eylemime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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