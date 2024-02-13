Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, makaron doldurma makinası, havalı kompresör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirildi.

        Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"

        Benzer Haberler

        Duran kalbi yeniden çalıştırıldı, ambulans uçakla Adana´ya sevk edildi
        Duran kalbi yeniden çalıştırıldı, ambulans uçakla Adana´ya sevk edildi
        Muş'ta duran kalbi çalıştırılan genç, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi
        Muş'ta duran kalbi çalıştırılan genç, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi
        Bulanık'ta çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açıldı
        Bulanık'ta çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açıldı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan okul ziyareti
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan okul ziyareti
        Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor
        Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor
        Muş'ta kapalı yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Muş'ta kapalı yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı