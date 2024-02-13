Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi

Operasyonda, makaron doldurma makinası, havalı kompresör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen adrese operasyon düzenledi.

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