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        Duran kalbi yeniden çalıştırıldı, ambulans uçakla Adana´ya sevk edildi

        MUŞ´ta, kalbinin pompalama işlevi tamamen duran ve kalp atımları sona eren 17 yaşındaki genç masajla hayata döndürüldükten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:50
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        Duran kalbi yeniden çalıştırıldı, ambulans uçakla Adana´ya sevk edildi
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        MUŞ´ta, kalbinin pompalama işlevi tamamen duran ve kalp atımları sona eren 17 yaşındaki genç masajla hayata döndürüldükten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Muş´un Bulanık ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, fenalaşınca yakınları tarafından ilçe Devlet Hastanesi Acil'ine getirildi. `Kardiyak Arrest´ olarak bilinen kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona erdiği genç, acil serviste uygulanan kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Tekrar nabız alımı sağlanan genç hasta, Bulanık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muş Devlet Hastanesi´ne nakledildi. Tedavisi için çocuk kalp damar cerrahisi ihtiyacı olması sebebiyle 17 yaşındaki gencin Adana Şehir Hastanesi´ne nakline karar verildi. Muş Havalimanı'na götürülen genç Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen uçak ambulans ile Adana Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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