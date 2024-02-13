Oğuzhan Genç yazdı: Artık Santos devreye girmeli

Türkiye Kupası'nda Muleka sayesinde elenmekten tura giden Beşiktaş, yeni transferleri Muçi, Al-Musrati ve Worral ile Kayseri deplasmanındaydı. Hücumda uzun süredir devam eden "kreatif" eksikliğin Muçi'nin gelmesiyle biteceğine dair beklenti büyüktü. Hele de Santos, genç Arnavut yıldıza 11'de şans verince Beşiktaşlılar uzun bir aradan sonra heyecanla maçı izlemeye başladı.

Ancak sahadaki kadro ile beklenen oyun arasında uçurum olduğunu anlamak uzun sürmedi. Sağ kanatta görev alan Muçi, beklenen etkiden uzak kaldı. Yine de kalitesini, hele de merkezden gittiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Worral ise sakatlıktan yeni çıkan Colley'in yokluğunda "joker" Necip Uysal'la erkenden tanıştı. Bu tandemde de ters mevkisi sol stoperdeydi. Zaman zaman güven verdi zaman zaman endişelendirdi. Bir de asıl yerinde, tam anlamıyla bir stoper partnerle birlikte görmek gerek.

Al-Musrati ise 66'da oyuna girdi. O da kendi bölgesinde geleceğe dair olumlu işaretler verdi ancak girdiğinde 0-0'a rağmen Amartey'in 90 dakikayı tamamlaması, kötü oynadığı için değil, fazla güvenlikçi bir seçenek olduğu için garipti.

Garipti çünkü yenilere rağmen Fernando Santos'un oyununda yine hücum konusunda beklenen çözümlerin üretilemediğini gördük. Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor iyi oynadı, mücadele etti, hakkını verelim tabii ki. Ama Beşiktaş'ın da 6 şuttan sadece 1 isabet bulurken, 2'si isabetsizdi, 3'ü ise kaleyi bulamadan engellendiğini, maç sonunda gol beklentisi sadece 0.21 olduğunu belirtelim. Kayseri'nin 52'de Cardoso ile direği, 86'da ise Ramazan'la Mert Günok'u geçemedğini de ekleyelim.