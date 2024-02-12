Muş'ta duran kalbi çalıştırılan genç, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi

Entübe edilerek Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, buradan da Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada kardiyak arrest (kalbin pompalama fonksiyonunun durması) olduğu belirlenen genç, 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü.

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