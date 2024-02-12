Muş'ta duran kalbi çalıştırılan genç, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi
Muş'un Bulanık ilçesinde duran kalbi 20 dakikalık müdahaleyle çalıştırılarak entübe edilen 17 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde duran kalbi 20 dakikalık müdahaleyle çalıştırılarak entübe edilen 17 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.
İlçede aniden rahatsızlanan genç, ailesi tarafından Bulanık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Burada kardiyak arrest (kalbin pompalama fonksiyonunun durması) olduğu belirlenen genç, 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü.
Entübe edilerek Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen genç, buradan da Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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