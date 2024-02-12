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        Bulanık'ta çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Özel Mucizeler Adası Gündüz Bakım Evi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:05
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        Bulanık'ta çocuk kreşi ve gündüz bakımevi açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Özel Mucizeler Adası Gündüz Bakım Evi" açıldı.

        Zafer Mahallesi'nde faaliyete giren okulun açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, kurum olarak vatandaşların refahını yükseltmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        İş insanı Habip Kaya'nın açtığı bakım evinin 2-6 yaş arası çocukların bakımının yapılabileceği, eğitim görebilecekleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilebilecekleri güzel bir mekan olduğunu belirten Kırtay, emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya da ilçede açılan okulun ilk olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

        İşletme sahibi Habip Kaya ise kurumda yeni nesil eğitim metotlarıyla çocuklara en iyi eğitimin verildiğini ifade etti.

        Kaya, "3 farklı sınıf tasarımının yer aldığı kurumumuzda çocuklarımızın, hayal dünyalarının gelişmesi için değişmeli olarak eğitimler verilecektir. Eğitim öğretim sınıflarımızın yanı sıra, oyun alanları ve dinlenme odası mevcuttur. Yemekhanemizde çıkan yemeklerimiz el yapımı ürünler olacak, paket ve hazır gıda ürünleri kullanılmayacaktır. Çocuklarımızı geleceğe hazır bireyler olarak yetiştirme amacıyla yola çıktık." dedi.

        Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mihran Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve vatandaşlar katıldı.

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