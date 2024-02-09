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        Muş'ta kapalı yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Muş'takar ve tipi nedeniyle kapanan mezra ve köy yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:24
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        Muş'ta kapalı yollar ekiplerin çalışmasıyla açıldı
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        Muş'takar ve tipi nedeniyle kapanan mezra ve köy yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğunu söyledi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kapalı köy ve mezra yollarının tamamının açıldığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz sürekli hareket halinde. 3 gün süren çalışmalarımız sonunda tüm köy ve mezra yollarını kardan temizledik. Muş'ta şu an itibarıyla kapalı yolumuz yok." dedi.

        İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım da " Zor koşullarda görev yapıyoruz. Kar ve tipi yolları sık sık kapatıyor ancak vatandaşın ulaşımını sağlamak zorundayız." diye konuştu.

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