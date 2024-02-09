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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyar TL'lik itiraf!

        Mağdur sayısı 3 bin 100'e çıktı! Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyar TL'lik itiraf!

        İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan ve aralarında Ocakçı Holding'in sahibi çiftin de bulunduğu şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Holding patronu Sedat Ocakçı'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenildi. İfadesinde, 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Ocakçı'nın, kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:06
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        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyar TL'lik itiraf!
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        İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılığın" yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamalarıyla Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

        "HERKESİN PARASINI VERECEĞİM"

        İzmir Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü binasından adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin, "Paralar nerede?" sorusu üzerine Sedat Ocakçı, "Herkesin parasını vereceğim, paralar faaliyette" dedi.

        1 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA SÜRÜYOR

        Şüphelilerden farklı illerde yakalanan 5'inin ifadelerinin ise SEGBİS üzerinden alınacağı, yakalama kararı bulunan 1 kişi ile ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

        MAĞDUR SAYISI: 3 BİN 100'E ÇIKTI

        Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Ocakçı'nın, işbirliği içerisinde olduğu diğer şüpheliler aracılığıyla yatırım getirisi vadederek kendi bünyesindeki şirket çalışanları da dahil yaklaşık 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu öne sürüldü.

        "2.1 MİLYAR TL TOPLADIK, 3 MİLYAR TL ŞİRKETİN"

        Sedat Ocakçı'nın ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, dolandırıcılık yapmadığını, holding ve iştirakleri aracılığıyla kâr payı dağıtma vaadiyle, 2 milyar 123 milyon lira topladıklarını, 3 milyar liranın ise holdinge ait olduğunu savunduğu öğrenildi.

        "5.1 MİLYAR TL YURT DIŞINA KAÇIRILDI"

        İfadesinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanın, holding bünyesinde siber güvenlik müdürü olarak çalışan yeğeni S.H. tarafından yurt dışına kaçırıldığını ileri süren Sedat Ocakçı'nın, kendisinin de mağdur olduğunu iddia ettiği belirtildi.

        EŞİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Adana'da holding sahibi kocasıyla birlikte yakalanan ve "suç örgütü kurmakla" suçlanan S.O. da holdingin yöneticisi olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini, bütün kararları kocasının aldığını savundu.

        NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ve çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda 29 kişi gözaltına alınmıştı.

        ADANA'DA YAKALANMIŞLARDI

        Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmış, çifte yardım ve yataklık ettiği suçlamasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

        TSK'DAN İHRAÇ EDİLMİŞ

        Şüpheli Sedat Ocakçı'nın, 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alındığı ve ihraç edildiği, operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

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