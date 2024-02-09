İbrahim Yıldız yazdı: Kasımpaşa uçuyor!

Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Puanını 38’e çıkaran Lacivert-Beyazlılar maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Bu grafik başarının sonucu olarak yansıdı.

Kasımpaşa, Süper Lig’in en ilginç takımlarından birisi. Öncelikle sınırlı bir kadro ile mücadele ediyorlar. Bazı maçlar aynı 11’le 90 dakikayı bitirdiklerini gördük.

Birbirini iyi tanıyan oyuncu grubu, pozitif futbol anlayışı, yardımlaşma ve kazanma bilinci ile zorlukları aşmasını başarıyor. Kasımpaşa’nın oyun felsefesi rakiplerine göre farklılıklar gösteriyor. Zaman zaman önde baskı yapıyorlar. Bazı maçlarda, Adana Demirspor karşılaşmasında olduğu gibi topu rakibe bırakıp fırsatları değerlendirme yoluna gidiyorlar. Her maça farklı bir senaryo kurguladıkları ortada. Ancak, değişmeyen tek şey var. O da iyi futbol oynamak. İzleyenlerin keyif aldığı, güzel goller izlediği maçlarına tanık oluyoruz.

REKLAM Puan durumuna bakıldığında geldikleri yerin tesadüf olmadığı bir gerçek. Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanlarında alınan galibiyetler bunun en net göstergesi. Karşılaşmaya iyi başlayan, pozisyonlar bulan Adana Demirspor’un 20 dakikalık üstün oyunu sonrası Kasımpaşa'nın golcüleri ortaya çıkınca maçın hikayesi değişti doğal olarak.

Ligin en iyi orta sahasına sahip olan Kasımpaşa bu üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Haris, Gökhan ve Aytaç birbirini tamamlayan oyuncular. Gökhan, fizik gücü yüksek bir oyuncu ve enerjisini son ana kadar sahaya yansıtıyor. Kaptan Aytaç, oyun bilgisi dışında pas istasyonunu çok iyi uyguluyor. Haris, öldürücü pasların adamı. Kadife ayaklı deyimi bu oyuncuya yakışıyor açıkçası. Attırdığı birinci goldeki pası Haris’in özelliklerinden birisiydi.

Aytaç’a ayrı bir paragraf açmak gerekir. Adana Demirspor karşısında bu sezon ligdeki 12. golünü attı. Gol krallığında iddialı. Ekstra bir performans sergiliyor. Ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncu Aytaç. Attığı gol, vuruş tekniği ve şiddeti ile harikaydı. Doğru yere koşması, pozisyon alması ve sert şut sonucu attığı gol övgülerin hepsini hak ediyor.

REKLAM Kasımpaşa’nın attığı iki golün, bir çalışma ürünü olduğu anlaşılıyor. Kolektif oyun anlayışı sonucu elde edilen galibiyet İstanbul takımı adına büyük önem taşıyor. Kasımpaşa geniş alan bulduğunda rakipleri için her zaman tehlikeli oldu. Topu hızlı kullanıyorlar. Pozisyona girmekte zorlanmıyorlar. Kazandıkları topları iyi kullanma becerisine sahipler. Bu taktikleri ligdeki her takım adına büyük tehlike. Geçiş oyununu en iyi uygulayan takımların başında geliyorlar.