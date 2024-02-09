Ernest Muci Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu!
Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
Beşiktaş ara transfer döneminni son gününde Ernest Muci'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu için Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10 milyon euro ödeneceği ve oyuncuyla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." denildi.
TABATA'YI GERİDE BIRAKTI!
Arnavut 10 numara, bu bedelle birlikte Rodrigo Tabata'yı geçerek Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.
Beşiktaş, Rodrigo Tabata transferi için Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.
Futbola ülkesi Arnavutluk'un FK Dinamo takımında başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Tirana ve Legia Varşova'da forma giydi.
Tirana'da 54 resmi müsabakada 20 gol atan Muçi, Legia Varşova'da ise 114 resmi karşılaşmada 21 kez gol sevinci yaşadı.
"BENİM İÇİN BİR RÜYA"
Beşiktaş'ın kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen Muci, "Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez." sözlerini sarf etti.
Hızlı bir transfer süreci olduğunu söyleyen Muci, "Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.
HASAN ARAT: HOCAMIZIN GÜVENDİĞİ BİR OYUNCU
Muci transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muçi hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek geldi. Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla çok iyi bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" dedi.
İkinci başkan Hüseyin Yücel'in transferdeki emeğine dikkat çeken Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in." ifadelerini kullandı.
PSG BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak." dedi.
"DOĞUM TARİHİ 19.03, ENSESİNDE KARTAL DÖVMESİ VAR"
Muci'nin dövmelerine değinen Yücel, "Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum tarihide 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." sözlerin sarf etti.