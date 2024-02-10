Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

Burdur'da eski karısını öldüren zanlı ve yardım eden 6 şüpheli tutuklandı Burdur'un Çavdır ilçesinde 2 çocuk annesi genç kadın, otelde eski eşi tarafından av tüfeğiyle vurulduktan sonra bıçaklandı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, cani eski eş ve ona yardım eden 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 10.02.2024 - 06:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 06:48 facebook

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