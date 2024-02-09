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        Son dakika haberi Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda 48 tutuklama

        Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına terör saldırısı soruşturmasına 96 şüpheliden 48' tutuklandı, diğerleri adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 20:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:31
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        Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda 48 tutuklama
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        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.

        İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

        Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.

        Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

        Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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