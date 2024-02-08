Muş'ta karda araçlarıyla yolda mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı
Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından araçları bulunduğu yerden çıkardı.
Ekip Şefi İdris Kaya, zorlu bir çalışma sonucu 6 araçta mahsur kalan 22 kişiyi kurtararak, yola devam etmelerini sağladıklarını söyledi.
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