Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta karda araçlarıyla yolda mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

        Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:20 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta karda araçlarıyla yolda mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta olumsuz hava koşulları sonucu Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 6 araç yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından araçları bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekip Şefi İdris Kaya, zorlu bir çalışma sonucu 6 araçta mahsur kalan 22 kişiyi kurtararak, yola devam etmelerini sağladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek

        Benzer Haberler

        Muş Belediye Başkanı Asya, 69 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kadını kutl...
        Muş Belediye Başkanı Asya, 69 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kadını kutl...
        Muşlu esnaf iş yerinin önüne yaptığı igloda müşterilerine çay ikram etti
        Muşlu esnaf iş yerinin önüne yaptığı igloda müşterilerine çay ikram etti
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muş'ta Miraç Kandili programı düzenlendi
        Muş'ta Miraç Kandili programı düzenlendi
        Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı
        Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı
        Muş'ta Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı dolayısıyla anma programı d...
        Muş'ta Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı dolayısıyla anma programı d...