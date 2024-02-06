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        Muş'ta Miraç Kandili programı düzenlendi

        Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Bilgi Evi'ndeki kurslara katılan kadınlara yönelik Miraç Kandili programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:50
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        Muş'ta Miraç Kandili programı düzenlendi
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        Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Bilgi Evi'ndeki kurslara katılan kadınlara yönelik Miraç Kandili programı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinliğe kadınlar ilgi gösterdi.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, Bilgi Evlerinde özel bir günde özel programın yapılmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Bilgi Evlerinde güzel hizmetlerin yapıldığını aktaran Asya, şunları kaydetti:

        " Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadın kardeşlerimizin istifade edebileceği mekanların sayısının artmasına vesile olmaktan son derece gururluyum. Peygamber efendimizin arşa yükselişi olarak kabul edilen Miraç Kandili gibi özel bir günün programının Bilgi Evlerimizde yapılıyor olması bir mutluluktur."

        Program, Kuran’ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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