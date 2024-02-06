Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Porto'dan Marko Grujic'i liste başına alırken Portekiz ekibinden yanıt geldi
Siyah-beyazlılar orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen yönetim, rotasını Porto'dan Marko Grujic'e çevirdi.
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki ön libero için Porto'ya kiralama teklifinde bulundu.
Ancak Portekiz basınından Record kaynaklı habere göre Portekiz ekibi bu teklife şimdilik olumsuz yanıt verdi.
Siyah-beyazlılar, temaslarını sürdürürken alternatif isimler için de girişimler devam ediyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.91 boyunda Sırp oyuncu 6 ve 8 numara bölgesinde görev yapıyor. Grujic, bu sezon Porto'da 13 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Marko Grujic, profesyonel kulüp kariyerinde 266 resmi maça çıktı. Bu periyotta 24 gol atan, 17 de asist yapan Sırp oyuncu toplam 41 gole doğrudan katkı sağladı.