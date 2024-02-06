MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kahramanmaraş'ta deprem konutları teslim töreninde konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslim edilecek olması takdir ve tebrik edilecek bir husustur. Nihayet yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Yeni yüzyılın eşiğinde umutlar dirilmiştir." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin binbir musibetin tasarrufuna karşı koyarak haksız eleştiriye, yalan ve iftiraya kafa tutarak hem depremzede vatandaşların hem de milletin tamamının sosyal ve ekonomik haklarını savunduğunu ve azami düzeyde ihtiyaçları karşıladığını söyledi.

"HEPSİNİ GÖĞÜSLERİZ" REKLAM Türk milleti ile iftar ettiğini bildiren Bahçeli, "Türkiye'mizle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Tarihin herhangi bir döneminde ortaya çıkan felaketlere iradeyle direnen, şiddetli fırtınalara karşı koyan, saldırı ve suikastlara boyun eğmeyen milletler için mağlubiyet ve mağduriyet diye bir şey söz konusu olamaz. Millet olarak nice sorun ve sıkıntıyı bertaraf ederek bugünlere ulaştık. Tehdit ne kadar fazla, tehlike ne kadar yaygın ve yoğun olsa da milli birliğin gücüyle bin yıllık kardeşliğimizin güvencesiyle hepsini göğüsleriz, hepsini de Allah'ın izniyle etkisiz hale getiririz." diye konuştu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin muktedir bir devlet olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Doğal olan ve olmayan hiçbir felakete teslimiyetimiz düşünülemeyecektir. 6 Şubat 2023 felaketinden 46 gün sonra 17 bin 902 güvenli ve depreme dayanıklı konutun, müteakiben bir yıl içinde tamamlanması planlanan 319 bin konutun temelleri etaplar halinde atılmıştır. Devletimiz çok kısa süre içerisinde muazzam işler yaptı. Enkaz hemen hemen tamamen kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olağanüstü bir mücadele kararlılığı, samimiyet, cesaret ve hamiyet gösterdi. 3 Şubat Cumartesi günü Hatay'da 7 bin 275 hak sahibi vatandaşımıza yeni, güvenli ve depreme dayanıklı konutların anahtarı teslim edildi. Bir gün sonra Gaziantep’te de 10 bin 698 konutun anahtarı hak sahibi vatandaşlarımıza verildi. Hayırlı olsun. Bu mutlu ve müjdeli gelişmelerin artarak devam edeceğini yakından görüyorum."