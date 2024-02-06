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        Malazgirt'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:29
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        Malazgirt'te depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Malazgirt Selçuklu Mahallesi Babusselam Camisi'nde anma programı düzenlendi.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Müftü Mehmet Hakkı Ayhan ve vatandaşların katıldığı programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Malazgirt Şehitlik Cami imamı Necmettin Ulaş, depremlerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Programa katılanlara çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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