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        Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan ambulans, saplandığı kardan ekiplerce çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:50
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        Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan ambulans, saplandığı kardan ekiplerce çıkarıldı.

        İlçede hasta almaya giden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında, kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, halat yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık görevlileri, ambulansın çıkarılmasının ardından hastanın bulunduğu bölgeye hareket etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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