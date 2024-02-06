Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan ambulans, saplandığı kardan ekiplerce çıkarıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan ambulans, saplandığı kardan ekiplerce çıkarıldı.
İlçede hasta almaya giden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında, kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, halat yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık görevlileri, ambulansın çıkarılmasının ardından hastanın bulunduğu bölgeye hareket etti.
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