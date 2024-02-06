Malazgirt'te yoldan çıkarak kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı

İlçede hasta almaya giden sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, Beşçatak ile Dirimpınar köyleri arasında, kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.

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