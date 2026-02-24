Canlı
        Muş'ta polisler çocukların mutluluğu için sahada

        Muş'ta polisler çocukların mutluluğu için sahada

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Bulanık ilçesinde polis ekipleri, okulları ziyaret ederek verdikleri trafik eğitimi ve düzenledikleri sportif etkinliklerle çocuklara hem güvenli yaşam bilinci kazandırıyor hem de onları eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:05
        Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünün çocuklar ile polisler arasındaki bağı güçlendirmek ve sosyal etkinliklere katılımı artırmak amacıyla başlattığı "Çocukların Mutluluğu İçin Polisler Sahada" projesi renkli görüntülere sahne oluyor.

        Proje kapsamında gittikleri okulların bahçelerini adeta şenlik alanına dönüştüren polisler, çocuklara trafik eğitimi veriyor, onlarla oyunlar oynuyor.

        Öğrencilere trafik levhaları, yaya geçidi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi temel kuralların önemini örneklerle anlatan polis ekipleri, daha sonra onlarla seksek, yakantop, futbol ve voleybol oynayarak eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlıyor.

        Eğitim öğretim sezonunun başından bu yana 6 okula giderek yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşan ekipler, Cumhuriyet Ortaokulundaki etkinlikte de çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı, öğrencilere kitap ve hediyeler dağıttı.

        Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, AA muhabirine, proje kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Çocuklara sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Arlı, şöyle konuştu:

        "Polis ve çocukları bir araya getirdik. Amacımız mutlu ve huzurlu bir gün geçirmelerini sağlamak. Çocuklara polislerimizin kim olduğunu ve ne yaptığını doğru anlatmak için buradayız. Trafik eğitimleri kapsamında bütün okullara gitmeye çalışıyoruz. Özellikle çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendiriyoruz. Halkın huzuru için sokaklardayız ama çocuklar bu halkın hem geçmişi hem geleceği. Geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına çalışıyoruz. Hem ilçemizdeki vatandaşlarımızın huzurla sokakta dolaşması hem de devletine, milletine bağlı evlatlar yetiştirmek adına elimizden geleni yapmak için varız."

        Etkinliklerin çok verimli geçtiğini anlatan Arlı, "Okullara gittiğimizde sadece trafik eğitimi değil, çocuklarımızla beraber olmak, onlarla oyun oynamak, mutlu oldukları şeyleri yapmak için çaba sarf ediyoruz. Okul bahçesinde çocuklarımızın yüzündeki tebessümü gördük. Polislerimiz bir taraftan çocuklarla futbol oynuyor bir taraftan voleybol maçı yapıyor. Çocuklar gayet neşeli ve mutlular, bu da bizim için en büyük servet." ifadelerini kullandı.

        - "Polislerimiz ile öğrencilerimiz kaynaşmış oldu"

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Bozkurt ise emniyet mensuplarının Cumhuriyet Ortaokulunda çocuklara yönelik etkinlik yaptığını belirtti.

        Öğrencilerin trafik kuralları hakkında bilgilendirildiğini dile getiren Bozkurt, "Ana sınıflarımızdaki öğrencilerin yüzünü boyadılar. Daha sonra sportif faaliyetler yapıldı. Polisler çocuklarla futbol ve voleybol oynadı. Öğrencilerimiz çok keyif aldı, çok eğlendi. Polislerimizle öğrencilerimiz kaynaşmış oldu. Bir bütünlük ve birliktelik oluştu. Emniyet teşkilatımız güzel duygularla buradan ayrıldı." dedi.

        Öğrencilerden Esila Gizem Yıldız da polis ekipleri sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Polis ablalarla seksek, yakantop ve voleybol oynadık. Çok eğlendim." ifadelerini kullandı.


        Öğrencilerden Meryem Yavaş ise "Polislerle voleybol oynadık. Polis ağabeyler ve ablalar geldiği için günümüz çok güzel geçti. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

