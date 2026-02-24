Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş Ovası'ndaki bazı araziler "baharın habercisi" çiğdemlerle renklendi

        Muş Ovası'ndaki bazı arazilerde "baharın habercisi" olarak nitelendirilen çiğdemler çiçek açmaya başladı.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:04
        Muş'ta havanın ısınmaya başlamasıyla Donatım köyü çevresinde çiçek açmaya başlayan çiğdemler, güzel görüntüler oluşturdu.

        Bazı kent sakinleri de çiğdemlerle renklenen alanları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

        Hatice Karaben Ala, arkadaşlarıyla çiğdemlerin fotoğrafını çekmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

        Çiçeklerin Muş Ovası'na renk kattığını ifade eden Karaben, şöyle konuştu:

        "İlk kez çiğdemleri burada görme fırsatı buldum. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. En kısa zamanda kızım ve eşimle buraya gelmek istiyorum. Burada çok güzel fotoğraflar çektik. Güzel bir gün oldu. Buranın doğası çok harikaydı."

        Şuheda Tutuş da arkadaşlarıyla çiğdemleri görmeye geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir ortam vardı. Burada yeni arkadaşlıklar edindik. Geçen yıl da çiğdemleri çekmeye gelmiştik. Burası çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

