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        Muşlu esnaf iş yerinin önüne yaptığı igloda müşterilerine çay ikram etti

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önündeki kar yığınından iglo yaparak bazı müşterilerine burada çay ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:00
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        Muşlu esnaf iş yerinin önüne yaptığı igloda müşterilerine çay ikram etti
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        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, iş yerinin önündeki kar yığınından iglo yaparak bazı müşterilerine burada çay ikramında bulundu.

        Kent merkezinde esnaflık yapan Alak, son günlerde etkili olan yağışlarla dükkanının önünde ve çevrede biriken karla iglo yapmaya karar verdi.

        Yaklaşık üç saat süren çalışmayla igloyu tamamlayan Alak, bazı müşterilerini de burada ağırladı.

        Alak, Muş'ta bu yıl çok fazla kar yağdığını, bunu eğlenceye dönüştürmek istediğini söyledi.

        Kürekle topladığı karla güzel bir çalışmaya imza attığını belirten Alak, "İnsanların dikkatini çekmek için yaptım. Vatandaşlar ve müşterilerimiz burada çay içmek istiyorlar. İgloda çay içmenin keyfinin farklı olduğunu söylüyorlar. Bazıları gelip fotoğraf çekiyor. Farklı bir tablo oluştuğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Müşterilerden Abdullah Gündoğan da "Burada kardan ev yapıldığını duyduk. Geldik hem çay içtik hem de fotoğraf çektik. Çok farklı bir mekan olmuş." dedi.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Selahaddin Eyyubi Havalimanı personeli havalimanının bahçesine iglo yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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