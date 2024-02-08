Muş Belediye Başkanı Asya, 69 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kadını kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden 69 yaşındaki Hanife Çelik'i tebrik etti

Belediye bünyesinde açılan Kur'an kursuna katılan 3 çocuk annesi Çelik için program düzenlendi.

Zafer Mahallesi Şule Yüksel Şenler Bilgi Evinde düzenlenen programa katılan Başkan Asya, Çelik'i kutladı.

Asya, "Teyzemizin başarısı, diğer kursiyerlerimiz için örnek teşkil ediyor. Öncelikle Hanife teyzemiz olmak üzere tüm kursiyer ve usta öğreticilerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

Asya'ya teşekkür eden Çelik de Kur’an-ı Kerim'i hatim etmenin mutluluğunu yaşadığını iletti.

Programa İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.