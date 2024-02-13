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        Muş'ta besicilerin "doğum" mesaisi başladı

        Muş'ta küçükbaş hayvanların doğum döneminin başlamasıyla besiciler, hem koyunların hem de yeni doğan kuzuların bakımıyla ayrı ayrı meşgul oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:19
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        Muş'ta besicilerin "doğum" mesaisi başladı
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        Muş'ta küçükbaş hayvanların doğum döneminin başlamasıyla besiciler, hem koyunların hem de yeni doğan kuzuların bakımıyla ayrı ayrı meşgul oluyor.

        Küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kent merkezi ve ilçelerinde, besicilerin umutla beklediği kuzular dünyaya gelmeye başladı.

        "Baharın müjdecisi" olarak da görülen kuzu doğumlarıyla tatlı bir telaş yaşayan besiciler, hem koyunların hem de yavrularının bakımını özenle yapıyor.

        Muş Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Nimet Salkım, AA muhabirine, kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 250 bin civarında olduğunu söyledi.

        Kuzu doğumlarının küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini yoğunlaştırdığını belirten Salkım, şunları kaydetti:

        "İlimizde şubatta doğumlar başlar. Şu ana kadar yaklaşık 650 bin kuzu doğdu. Kuzuları ağustosa kadar besliyoruz. Dişileri sürüye katıyor erkekleri de kesim için Diyarbakır, Adana ve Gaziantep'e gönderiyoruz. İlimizde her yıl binlerce kuzu satışı yapılıyor. Kent ekonomisine ortalama 1,5 milyar lira katkı sağlıyor."

        Kente 35 kilometre mesafedeki Akpınar Köyü'nde besicilik yapan Ahmet Toplu, ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade etti.

        Hayvanların bakımının kışın zorlaştığını anlatan Toplu, "Doğumların başlamasıyla ahırlarımızdan kuzu sesleri yükselmeye başladı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bazı koyunlar ikiz doğuruyor. Kuzuları gün içinde annelerinden ayırıyoruz. Seslerinden ve kokularından birbirlerini buluyorlar. Kuzular şu an çok küçük. Bir ay sonra otlamaya başlayacaklar." dedi.

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