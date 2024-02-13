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        Muş Valisi Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) esnafı ve vatandaşla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 19:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:44
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        Muş Valisi Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi (TARMİSS) esnafı ve vatandaşla bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürü Serkan Kahraman ile Malazgirt'e giden Çakır'ı, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, TARMİSS Başkanı Abdullah Yoldaş, esnaf ve vatandaşlar karşıladı.

        Yentür ve Yoldaş'tan TARMİSS'teki çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, tarım ilçesi olan Malazgirt'te tarım aletleri üreten esnafı önemsediklerini söyledi.

        Sitede tarım makineleri üreten 12 iş yerinin bulunduğunu belirten Çakır, "Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla aynı kalitede ürün ve ekipman üretiyorlar. Burada ziyaret ettiğimiz esnafın bizden alt yapıyla alakalı talepleri var. İnşaat sezonu başladığında alt yapıyla ilgili sorunu halledeceğiz. Mülkiyet konusunu da çözmek için bakanlığımızın ilgili makamlarıyla görüşeceğiz." dedi.

        Tarım ve hayvancılık memleketi olan Muş'ta, özellikle Malazgirt ve Bulanık'ın önemli ilçeler olduğunu vurgulayan Çakır, bu nedenle tarım makinelerine daha fazla ihtiyaç duyacaklarını aktardı.

        Yatırım imkanlarının artırılması noktasında esnafın taleplerini önemsediklerini kaydeden Çakır, "İnşallah hep beraber Malazgirt ve Bulanık'ı tarımda sadece Muş'ta değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en önde gelen ilçeler haline getireceğiz. Bu anlamda arkadaşlarımızın tüm taleplerine duyarlıyız. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.

        Beraberindekilerle yeni yapılan otogarı inceledikten sonra Malazgirt Belediyesi'ne geçerek Altın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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