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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Eyüpsultan'da mangal yapılan ateşte patlama meydana geldi - Güncel haberler

        İstanbul'da mangal ateşi bomba gibi patladı!

        İstanbul Eyüpsultan'da korkutan bir olay yaşandı. İlçede mangal yapan bir grubun yaktığı ateşte patlama meydana geldi. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:18
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        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
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        Eyüpsultan'da mangal yapan bir grubun yaktığı ateşte patlama meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Şubat Cuma günü, saat 22.30 sıralarında, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aynı fabrikada çalışan 6 işçi, mangal yapmak için ateş yaktı.

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        İşçiler daha sonra ateşin yanına oturup sohbet etmeye başladı. Bu sırada mangal ateşinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı.

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        Mangal ateşindeki patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçiler oturduğu sırada yakınlarındaki mangal ateşinde patlama olduğu görülüyor. Patlamanın etkisiyle 2 kişi oturduğu sandalyeden düşerken diğerleri de hızla kaçıyor.

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