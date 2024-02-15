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        Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:44
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        Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 yaşındaki bebek, yoğun bakımda gözlem altına alındı.

        Yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen ambulans uçağa alınan bebek, Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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