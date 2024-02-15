Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği tanısı konulan bebeğin Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 yaşındaki bebek, yoğun bakımda gözlem altına alındı.

Muş'ta kalp ve karaciğer yetmezliği olan 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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