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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'tan yeni NATO açıklaması

        Eski ABD Başkanı Trump'tan yeni NATO açıklaması

        Eski ABD Başkanı Trump, Biden ve Avrupalı siyasilerin tepkilerine rağmen "finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen NATO müttefiklerine yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellemeyeceği" şeklindeki ifadesinin hala arkasında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:25
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        Trump'tan yeni NATO açıklaması
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında bulunduğu South Carolina eyaletine bağlı North Charleston bölgesinde, NATO'yla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Söz konusu ifadelerinin arkasında olduğunu vurgulayan Trump, "Ödeme yapmayacaklarsa biz de onları korumayacağız. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

        Trump, hafta sonu South Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

        Bu sözlere, başta Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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