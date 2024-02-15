Muş'ta ambulans uçak, kalp ve karaciğer hastası bebek için uçtu MUŞ'ta kalp ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki. Y. A. ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Y.A. isimli kız bebek, çocuk yoğun bakım servisinde gözlem altına alındı. Burada yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği rahatsızlıkları olduğu saptanan çocuğun Ankara'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve Muş Havalimanı'na iniş yapan ambulansa uçağa alınan bebek, ailesi ile birlikte Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:50 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL