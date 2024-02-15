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        Muş'ta ambulans uçak, kalp ve karaciğer hastası bebek için uçtu

        MUŞ'ta kalp ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki. Y. A. ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Y.A. isimli kız bebek, çocuk yoğun bakım servisinde gözlem altına alındı. Burada yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği rahatsızlıkları olduğu saptanan çocuğun Ankara'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve Muş Havalimanı'na iniş yapan ambulansa uçağa alınan bebek, ailesi ile birlikte Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:50
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        Muş'ta ambulans uçak, kalp ve karaciğer hastası bebek için uçtu
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        MUŞ'ta kalp ve karaciğer yetmezliği bulunan 2 yaşındaki. Y. A. ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Solunum sıkıntısı şikayetiyle Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Y.A. isimli kız bebek, çocuk yoğun bakım servisinde gözlem altına alındı. Burada yapılan tetkikler sonucu kalp ve karaciğer yetmezliği rahatsızlıkları olduğu saptanan çocuğun Ankara’ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve Muş Havalimanı’na iniş yapan ambulansa uçağa alınan bebek, ailesi ile birlikte Ankara Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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