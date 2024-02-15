Öğrenciler müzik eşliğinde egzersizle dersbaşı yapıyor

Osman Zeki Yücesan İlkokulunda görevli 24 yıllık eğitimci Yüksel, sabah okul bahçesinde toplanan öğrencilerin güne zinde başlamaları ve derslerine motive olmaları amacıyla müzik eşliğinde egzersiz etkinliği düzenliyor.

Şule Yüksel, öğrencilerin derslere olan dikkat, ilgi ve odaklanmalarını artırmak amacıyla sabah saatlerinde bu etkinliği yaptıklarını, bunun daha sağlıklı bir yaşam becerisi kazanma alışkanlığını edinmeleri için de uygulanan kültürfizik çalışması olduğunu söyledi.

Etkinliği hafta içi derse giriş öncesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yüksel, "Havanın soğuk olması durumunda bunu ikinci ders saati öncesine ya da öğle arasına çekebiliyoruz. Birkaç öğretmen arkadaşımla her gün bunu hayata geçiriyoruz. Normalde kültürfizik hareketlerini müziksiz şekilde yapmış olsak bu kadar dikkat çekici olmazdı. Çocukların motivasyonunu arttırmak için etkinliklerimize müzik ilave ediyoruz" diye konuştu.