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        Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi

        Muş'ta, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline yönelik yüksekte çalışma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:17
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        Muş'ta VEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi verildi
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        Muş'ta, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) personeline yönelik yüksekte çalışma eğitimi verildi.

        VEDAŞ İl Müdürlüğünden yapıla açıklayama göre, iş güvenliğinin sağlanması, olası iş kazalarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, yeni nesil iş ekipmanlarının kullanılması ve mevcut bilgilerin güncel tutulması amacıyla verilen eğitimler sınıf ve saha olarak iki aşamada gerçekleşti.

        İlk etapta sınıf ortamında teorik bilgi alan VEDAŞ çalışanları daha sonra uygulamalı eğitime katıldı.

        Eğitimler hakkında bilgi veren kurum müdürü Suat Coşar, personele yeni kazanımlar sağladıkları ve mevcut bilgilerini güncelledikleri eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

        Çoşar, "Sınıf ve saha eğitimlerimiz sonucunda elde edilen kazanımlar saha süreçlerimizi iyileştirirken tüketicilerimize verdiğimiz hizmetin hızını da artırıyor. Aynı zamanda saha operasyonlarımızdaki standardizasyonun sağlanmasında da bu eğitimlerin faydasını görüyoruz. Elbette en önemlisi sahada güvenli çalışma pratiğini pekiştirerek olası iş kazalarını da yine bu eğitimlerle önlemeyi hedefliyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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