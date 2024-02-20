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        Muş Valisi Çakır, "Vali Olmak" programında öğrencilerle bir araya geldi

        Muş Valisi Avni Çakır, il merkezine bağlı Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen kariyer günleri programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:44
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        Muş Valisi Çakır, "Vali Olmak" programında öğrencilerle bir araya geldi
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        Muş Valisi Avni Çakır, il merkezine bağlı Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen kariyer günleri programına katıldı.

        Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen "Vali Olmak" konulu programda öğrencilerle bir araya gelen Çakır, okuyan, azmeden, arkadaşlarına göre dersi daha dikkatli dinleyen, hedef belirleyen ve bu uğurda istikrarlı çalışanların hedeflerine ulaşacağını söyledi.

        Eğitim hayatının, insan hayatındaki en keyifli ve önemli aşamalardan biri olduğunu belirten Çakır, "20-30 yıl önce ben de o sıralarda oturuyordum. Eğitim hayatının ardından meslek hayatına atıldım. Eğitim hayatımız bitti, mesleki hayatımız başladı. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz, yerimize geçeceksiniz." dedi.

        Hedef belirleme konusunda öğrencilere önerilerde bulunan Çakır, öğrencilerin belirledikleri hedeflere ulaşması için çok çalışması gerektiğini vurguladı.

        Çok çalışanların ideallerine ulaştığını anlatan Çakır, "Kendinize hedef belirleyerek bu doğrultuda yürümeniz gerekiyor. Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 500'e yakın öğrenci var ve bunların hepsi kendisine bir hedef belirlemiş ama Türkiye'nin 81 ili, 922 ilçesi ve beldelerinde aynı şekilde sizler gibi yüzbinlerce, milyonlarca öğrenci de aynı hedefler doğrultusunda hayaller kuruyor, hedeflerine ulaşmak için de çalışıyor. Dolayısıyla rakipleriniz çok fazla. O yüzden rakiplerinizi geçmek için mutlaka çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.

        Muş'un sanayi kenti olmadığını ancak tarım ve hayvancılıkta Türkiye ortalamasının çok üstünde yer aldığıı kaydeden Çakır, şöyle devam etti:

        "Okuyup ayaklarınızın üzerinde durmanız lazım. Yarınlarımızın güçlü olması için sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Kamuda ve özel sektörde, okumuş, kendisini yetiştirmiş, vatanına, milletine, bayrağına, gelenek ve göreneklerine, dinine bağlı gençlere ihtiyaç var. Muş'ta eğitim anlamında son yıllarda çok büyük başarılar elde ettik. Türkiye'nin en iyi üniversitelerine her yıl 200 öğrenci gönderiyoruz. Bu az bir rakam değil. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan 13 deneyden biri Muşlu öğrenciler tarafından hazırlandı. Muş, bilim merkezi vasıtasıyla adından söz ettirmeye başladı."

        Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Yaygın Belediye Başkanı Baki Elpe, Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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