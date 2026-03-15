Bulanık Kopspor-İsmail Demirel Karaağaçspor maçı kar nedeniyle ertelendi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de bugün oynanması planlanan Bulanık Kopspor-İsmail Demirel Karaağaçspor maçı, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



İlçe stadında maç öncesi iki takımın oyuncuları sahaya çıktı ancak sahanın karla kaplanması ve kötü hava koşulları nedeniyle hakemler, karşılaşmanın oynanamayacağına karar verdi.





Bulanık Kopspor Kulübü Başkanı Yasin Temel, gazetecilere, takımın ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyledi.





Temel, "Bulanık halkımızdan ve iş insanlarımızdan kulübümüze sahip çıkmalarını bekliyoruz. Gerekli destek sağlanırsa, takım çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek ve başarısını taçlandıracaktır. Bugün oynamayı planladığımız maçımızda kar nedeniyle ertelendi." dedi.

