Muş'ta "13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" açıldı

Muş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca "13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Yarışmada dereceye giren ve sergileme ödülü alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, Muş Öğretmenevinde yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde 124 fotoğrafın yer aldığı sergide konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı 13. Tarım, Orman ve İnsan" sergisinin sanatseverlerle buluştuğunu ifade etti.

Muş'un tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu belirten Çakır, "Bu fotoğrafların birçoğu aslında ilimizdeki doğal yaşamları anlatıyor. Özellikle Muş Ovası tarımsal üretimde Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sunuyor. Muş hayvancılıkta küçükbaşta Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Buradaki kareler herkesin yüzünü gülümsetti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üniversitemiz ve STK'lerimizle Muş'un tarım, hayvancılık potansiyelinin üst sıralara çıkarma noktasında da çabalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada sergide fotoğrafı olan tüm fotoğrafçıları da tekrar tebrik ediyorum."

Çakır, "Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan, doğal hayatı devam ettiren, bu yaşantıyı sürdürerek üretimi gerçekleştirdikleri için de fotoğraflarda konu olan çiftçilerimize, köylülerimize ve vatandaşa ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise 124 fotoğrafın yer aldığı serginin 4 gün açık kalacağını belirtti.

Sergiye, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve vatandaş katıldı.