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        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Muş'ta, Hür Gençlik Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:45
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        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Muş'ta, Hür Gençlik Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları ve kartondan yapılan tabutla Atatürk Çocuk Parkı'na kadar yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan platform üyesi İbrahim Arpa, Kudüs davasının inanç temelli ümmetin ortak davası olduğunu söyledi.

        Gazze ve Filistin'de, siyonist vahşetin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Arpa, "Sergilenen vahşet tablosu, katliam ve soykırım uygulaması neredeyse canlı yayınlarla tüm dünyanın, hepimizin gözü önünde icra edilmektedir. 4 ayı aşkın süredir bu zulmü durdurmaya yönelik ciddi bir adım atılmamış, yapılan çağrılar ve kınamalar ise siyonistlerce dikkate bile alınmamıştır." diye konuştu.

        Yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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