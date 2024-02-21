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        Muşlu aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor

        Muş'ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:03
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        Muşlu aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor
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        Muş'ta, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü partinin il binası önünde eylem Muşlu anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Baba Halit Altun, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini ve onlara kavuşma ümidiyle yaşadıklarını söyledi.

        Çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini dile getiren Altun, "Onların peşini bırakmıyoruz. Çocuklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Onları niye götürdünüz? Siz bu konuşmalarımızı hiçe sayıyorsunuz ama konuşmalarımız boş değil. Yeter artık bu acıyı bize çektirdiniz. Allah bunun hesabını sizden sorsun." diye konuştu.

        Anne Naciye Sönmez Yıldız ise oğlu için eyleme katıldığını belirterek, "Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Çocuklarımızı bıraksınlar, perişan olduk. Beynini yıkadılar götürdüler. Benim çocuğum sahipsiz değil. Kim çocuğumu kandırdıysa rabbim onun işini rast getirmesin." dedi.

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