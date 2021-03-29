"YAŞITLARIMDAN DAHA BİLİNÇLİYİM"

Samimi açıklamalarda bulunan Ezgi Mola, hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.

Ünlü oyuncu, 15 yaşından beri çalıştığı için çoğu yaşıtlarından daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu ifade etmişti.

Mola, konuyla ilgili şunları söylemişti:

15 yaşımdan beri çalışıp, hem kendime hem aileme bakıyorum. Küçük yaşta mecburiyetten aldığım sorumluluklarım beni çoğu yaşıtımdan daha bilinçli ve olgun bir insan yaptı. Herhalde, 'Kendini beğenmiş' demesinler ve şımarık görünmeyeyim gibi, 'Etraf ne der?' baskısı koydum kendime ama hiç gerek yok böyle otosansürlere.