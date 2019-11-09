Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi."

"FLORENTINO PEREZ BİZİ TEBRİK ETTİ"

"Florentino Perez bizi tebrik etti, neden tebrik ettin dediğimizde de 'biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi. Diğer Madrid takımı da istemiş."

"Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz."