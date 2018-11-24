Yerel seçim tarihi yaklaşırken Ak Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığı konusunda Mustafa Demir ismi ön plana çıkıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken Mustafa Demir'in kim olduğu bölge vatandaşları tarafından merak ediliyor. İşte, Mustafa Demir'in hayatı ve kariyeri...

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir (18 Ocak 1961, Şalpazarı, Trabzon) 22., 23. ve 24. dönemde Samsun milletvekili seçilen ve 60. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmış olan Türk mimar ve siyasetçi.



YAŞAMI

18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlik Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde çalıştı; Türkiye Emlak Bankası'nda Fen Eksperliği görevinde bulundu. Samsun'da mimarlık, inşaat müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSIAD) Samsun Şubesi Kurucu Üyesi oldu ve Şube Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Atakum Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

2002 seçimlerinde AK Parti'den meclise girerek 22. Dönem'de Samsun milletvekili oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2007 seçimlerinde yeniden meclise girdi ve 23. Dönem'de aynı komisyonun başkanlığına yeniden seçildi.

1 Mayıs 2009'da II. Erdoğan Hükümeti'nde yapılan kabine değişikliği sonucu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevine getirildi. Bir gün sonra yeni görevini Faruk Nafız Özak'tan devraldı. Böylece Samsun 12 yıl aradan sonra ilk kez bir bakan çıkarmış oldu.

24. Dönem Samsun Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girmiştir.



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