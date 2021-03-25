SANDAL'IN AVUKATI DOSYAYA FOTOĞRAF SUNDU

Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise "Şikayetçinin beyanlarına itiraz ediyoruz. Şikayetçi vekili, dilekçesinde adeta müşteki ile müvekkilimizin hiç tanışmamış, hiç görüşmemişler gibi bir durum yaratmaya çalışılmaktadır" diyerek, 90'lı yıllarda Defne Samyeli ve Mustafa Sandal'ın bir arada olduğu bir fotoğrafı delil olarak hakime verdi.

Avukat Kurban, "Şu an dosyaya sunduğumuz o yıllara ait fotoğraftan anlaşılacağı gibi sanık ile müştekinin bir araya geldikleri, samimi bir ortam içinde bulundukları net bir şekilde görülmektedir. Gördüğünüz gibi bir aradalar başka sanatçılarla. Suçun unsurları oluşmamıştır. Zorlama yoluyla hakaret suçuna sokulmaya çalışılmaktadır. Beraatini talep ediyorum" dedi.